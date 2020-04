Finistère : douze gros excès de vitesse et permis retirés ce week-end

Des excès de vitesse 40 km/h voire 50 km/h au-dessus des limitations imposés : douze conducteurs ont perdu leur permis dans le Finistère ce week-end lors de plusieurs contrôles de gendarmerie.

Vendredi, un automobiliste a été contrôlé à 195 km/h sur la RN 165 entre Quimper et Concarneau. Un autre a également trop appuyé sur le champignon : 156 km/h sur la RD 764, normalement limitée à 80 km/h, près de Carhaix. Les fous du volant n'ont pas été en reste samedi et dimanche, notamment sur la nationale 165 : 190 km/h pour un conducteur à Daoulas, un autre à 185 km/h à Riec sur Belon, et un dernier dimanche à 160 km/h au niveau de Rosnoën. Un jeune conducteur a par ailleurs été arrêté alors qu'il roulait à 160 km/h sur la transbigoudène.

Leurs permis leur ont tous été retirés. Ils encourent une perte de 4 à 6 points, une suspension de plusieurs mois de leur permis, une amende voire la confiscation définitive de leurs véhicules.