Finistère sud : cinq fois plus de poulpes cette année et pourtant deux fois plus chers

De cinq euros l'an dernier à sept, huit, neuf euros en ce début décembre, Mickaël Rigous, le chef du restaurant "Le Chantier" sur le port de Concarneau a vu l'évolution. "C'est surprenant, d'autant plus qu'il y en a beaucoup", lâche-t-il.

"Jusqu'à 9 000 euros la journée !"

"Quand on décide de faire une entrée au poulpe qui coûte 16 euros, si on la met à 20 euros, le client ne comprend pas, poursuit le cuisinier, qui utilise une dizaine de kilos de poulpe par jour. Donc on ne le fait pas, on essaye d'ajuster et ça n'est pas facile." Malgré la forte augmentation, il va continuer à en proposer à son menu.

"Le poulpe, il y a une forte demande à l'étranger, assure Frédéric Louédec, patron du chalutier "Le p'tit Émile", des Italiens, des Portugais..." Beaucoup de pêcheurs se sont alors jetés sur l'opportunité. "Ah bas, c'est attractif, c'est sûr, poursuit le pêcheur, sept, huit ou neuf mille euros à la journée !"

Beaucoup de poulpe et un prix qui a presque doublé - Reportage Copier

Près de 2 millions d'euros de poulpes

Sur la période de janvier à octobre 2021, les criées du sud-Finistère ont enregistré 380 000 kilos de poulpe, pour une valeur de presque 2 millions d'euros. C'est cinq fois plus de poulpe qu'en 2020 et qui ont rapporté, en tout, presque 10 fois plus : 211 000 euros l'an passé sur la même période contre 1 991 000 euros cette année.