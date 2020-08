Finistère : références nazies sur deux exploitations agricoles de Plonévez-Porzay, la FDSEA visée

Les tags ont été découverts vendredi 28 août au matin à Plonévez-Porzay. Deux exploitations agricoles sont visées : celle de Jean-Alain Divanac’h et Guillaume Divanac’h, respectivement président de la FDSEA du Finistère et administrateur des JA 29. Les inscriptions comparent l'élevage au nazisme : "Auschwitz n'a jamais fermé" et "élevage = nazisme" ont été écrits sur les murs des exploitations.

Vive condamnation de la classe politique

Plusieurs députés du Finistère ont réagi sur Twitter, condamnant fermement ces actes. Didier Le Gac estime qu'"il ne s’agit plus seulement de «propos imbéciles » mais bien d’actes délictueux et dont il faut rechercher et condamner les auteurs." Richard Ferrand parle quant à lui "d’atteintes scandaleuses à l’honneur de la profession agricole qui mérite respect, considération et soutien." Les agriculteurs visés ont porté plainte, une enquête est ouverte.

Des tags contre l'élevage ont également été inscrits sur des fermes de Loire-Atlantique début août. La FDSEA 29 ne souhaite pas réagir "à chaud" à ces actes mais parle d'un "_agribashing qui s'intensifie ces derniers moi_s."