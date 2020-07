Finistère : trois personnes devant la justice après les tags "anti-flics" sur une gendarmerie de Landivisiau

Plus d'un an après les faits, trois personnes sont convoquées devant la justice, le 5 octobre à Brest, soupçonnées d'avoir tagué des appels au suicide sur les murs d'une gendarmerie de Landivisiau, dans le Finistère. Un couple a d'abord reconnu sa participation lors de sa garde à vue, avant de donné le nom d'un autre complice, qui a lui aussi reconnu les faits, selon l'AFP, citant une source proche du dossier.

Le 22 avril 2019, les militaires avaient découvert, écrits sur un des murs de la caserne, des phrases violentes : "Flics suicidé à moitié pardonnés", "suicidez-vous", "la police vous protège sa crève les yeux" (les fautes d'orthographe sont d'origine).

Des membres de la mouvance des black block

"Ces trois individus faisaient partie au moment des faits de la mouvance black block et ont participé à de nombreuses manifestations sur le territoire national", selon la même source.

Des tags, accompagnés de l'inscription ACAB (pour All Cops Are Bastards, "tous les flics sont des salauds", en français) et de symboles anarchistes. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, avait dénoncé des "faits d’une extrême gravité". "Les banaliser, ce serait donner raison à leurs auteurs qui doivent être identifiés et livrés à la Justice." Le parquet de Brest avait ouvert une enquête pour "dégradations graves sur un bien d'utilité publique et outrages sur personnes dépositaires de l'autorité publique"