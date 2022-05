Finistère : trois personnes retrouvées mortes après avoir été emportées par une vague à Plogoff

Le tragique accident s'est déroulé jeudi 19 mai peu après 18 heures, selon les informations recueillies par France Bleu Breizh Izel auprès des autorités maritimes et de la préfecture. La famille se promenait sur la digue lorsqu'une lame de fond a emporté les parents ainsi qu'un adolescent. Immédiatement, des témoins ont alerté les secours et d'importants moyens, pompiers, SNSM, gendarmerie mais aussi marins-pêcheurs ont été dépêchés sur place assistés par deux hélicoptères et des drones.

Les parents âgés d'une quarantaine d'années ont été rapidement retrouvés en arrêt cardio-respiratoire mais n'ont pu être réanimés en dépit de l'effort des secours. Une troisième victime, un adolescent, a été extrait de l'eau à 22 heures. Les deux autres enfants du couple sont eux sain et sauf et ont été pris en charge. Une cellule psychologique a été immédiatement mise en place.

Une enquête ouverte

"Un endroit connu par les personnes du coin, pas réputé comme dangereux" précise France Bleu Breizh Izel. C'est également ce qu'indique David Folz, directeur de cabinet du préfet du Finistère. "C’est une digue librement accessible au public. C'est un coin qui est ouvert et accessible. C’était même sur un chemin de randonnée pour une partie".

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Le Finistère n'était plus en haute marée mais il pouvait subsister une houle importante précise la préfecture. Les témoins de cet accident vont être entendus. "La mer est par nature toujours dangereuse. Il y a des coefficients de marée qui sont élevés même si on n’est pas en grande marée, et une houle qui était relativement importante. Donc, il n’est pas impossible qu'une une vague un peu plus haute que les autres les aient emportés mais ça l’enquête le dira", ajoute David Folz.