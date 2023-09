Finistère : un appel à témoin lancé après la disparition d'une jeune fille à Lannilis

Un appel a témoin a été lancé ce mercredi 13 septembre par la gendarmerie du Finistère pour retrouver une jeune fille de 15 ans disparue à Lannilis au nord du Finistère. Elle n'a plus donné de nouvelle depuis lundi, en fin d'après-midi alors qu'elle se trouvait chez ses parents.

ⓘ Publicité

Probablement une fugue

D'après les premiers éléments, il s'agirait là d'une fugue. Profitant de l'absence de ses parents, la jeune fille se serait enfuie de chez elle.

D'origine cambodgienne, elle mesure 1m60 et est de corpulence mince. Elle a des cheveux noirs et des yeux marron. D'après la gendarmerie, elle serait vêtue d'un pantalon couleur bordeaux avec une inscription dessus, marquée "rutenger", de chaussures blanches et d'un haut de couleur inconnue.

La gendarmerie du Finistère invite toutes personnes ayant la moindre information permettant de localiser la jeune fille à directement appeler la gendarmerie de Lannilis au 02.98.04.00.18