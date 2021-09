Finistère : un homme de 41 ans porté disparu à Brasparts

La gendarmerie du Finistère lance un avis de recherche pour retrouver un homme de 41 ans porté disparu depuis ce mardi à Brasparts. Sébastien Azur n'a plus donné signe de vie depuis ce lundi 27 septembre au soir. Sa voiture a été retrouvée au Mont-Saint-Michel-de-Brasparts.

Un homme de 41 ans est porté disparu depuis ce mardi dans le Finistère. Sébastien Azur, qui habite à Brasparts, n'a plus donné de nouvelles depuis ce lundi 27 septembre au soir. La brigade de gendarmerie de Châteauneuf-du-Faou lance un avis de recherche ce mercredi.

Disparition inquiétante

"Cette personne n'a plus donné signe de vie depuis le lundi 27 au soir et son véhicule Peugeot 407 a été découvert au Mont Saint Michel de Brasparts", indique la gendarmerie sur Facebook, qui ajoute que "les recherches entreprises et les moyens engagés dans le cadre de cette disparition inquiétante n'ont, pour l'heure, pas permis de la retrouver."

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la brigade de Chateauneuf du Faou au 02.98.86.10.35.