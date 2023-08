Finistère : un livreur de journaux agressé, les gendarmes lancent un appel à témoins

Les gendarmes du Nord Finistère cherchent des informations après l'agression d'un livreur de journaux, ce jeudi à Ploudalmézeau. "Entre 05h et 05h20, un employé de presse régionale âgé de 58 ans effectuait sa tournée de livraison de journaux sur la commune de Ploudalmézeau lorsqu'il a été victime d'une agression", indique le communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. "Arrivé avec sa voiture dans la rue Lusven, un véhicule le double et se stationne une trentaine de mètres après lui. Deux individus en sortent et se dirigent rapidement vers la victime, qui, sentant le danger, se réfugie rapidement dans sa voiture. Les deux individus tentent de l’en empêcher et lui somment de sortir. L'employé refuse et les auteurs lui assènent alors plusieurs coups de poings au visage". Le quinquagénaire réussit finalement à s'enfuir avec son véhicule et à se réfugier dans les locaux de la gendarmerie à un kilomètre de là. Pris en charge par les gendarmes, il a ensuite été évacué vers l'hôpital de la Cavale blanche à Brest.

La gendarmerie lance un appel à témoins. Si vous avez des informations, vous pouvez joindre la brigade de Ploudalmézeau au 02 98 48 10 10 ou la brigade de Saint-Renan au 02 98 84 21 13.