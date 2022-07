Finistère : un vaste trafic de kétamine démantelé à Châteaulin

Tout commence en avril dernier lorsque les gendarmes de Châteaulin soupçonnent un trafic de kétamine dans le secteur de Coray, dans le Finistère. Assez vite, ils déterminent que cette drogue est acheminée depuis l'Est de la France. Ils identifient plusieurs voyages opérés par les trafiquants.

27.000 à 50.000 euros

Dimanche soir, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Châteaulin intercepte deux hommes à leur retour de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Dans la voiture, les militaires découvrent 10 litres de kétamine. A la revente, après transformation, cela représente entre 27.000 et 50.000 euros. Le trafic s'étendait même jusqu'à l'île de la Réunion puisque là bas, les douaniers saisissent dans le même temps un litre de kétamine posté par l'un des deux hommes.

Présentés au juge ce mardi, le principal mis en cause est placé en détention provisoire, le deuxième sous contrôle judiciaire. Ils seront jugés le 12 août prochain devant le tribunal correctionnel de Quimper. La compagne d’un des deux trafiquants présumés écope elle d'une COPJ (Convocation par Officier de Police Judiciaire).