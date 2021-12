Finistère : une cinquantaine de cochons coincés, six heures d'intervention

Les caillebotis ont cédé et les cochons sont tombés dans la fosse à lisier. Les sapeurs-pompiers du Finistère ont été appelés vers 9h50 ce mardi matin pour une opération complexe. Une cinquantaine de cochons ont dû être extraits d'une fosse à lisier à Plonévez-Porzay (Finistère), au nord de Douarnenez. La présence de substances toxiques a rendu l'opération encore plus délicate. Au final, l'intervention a duré six heures.