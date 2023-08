Finistère : une treizième noyade en mer depuis le début de l'été

Une femme partie se baigner mercredi 30 août est morte sur la plage de Kerveltrec à Fouesnant (Finistère) annonce la préfecture maritime. Âgée de 61 ans, elle était partie seule en fin de journée pour nager dans l'océan. C'est un proche de la victime, inquiet de ne pas la voir revenir, qui a donné l'alerte en contactant le Cross Etel.

D'importants moyens de secours ont été déployés. Deux semi-rigides ainsi qu'un véhicule de secours des pompiers, un véhicule de secours des gendarmes, une vedette de la SNSM et l'hélicoptère dragon 29 ont été envoyés sur placé. C'est ce dernier qui a pu hélitreuiller la victime à 23h35 et l'emmener près du sémaphore de Beg-Meil. Le médecin n'a pu que constater le décès de la victime a son arrivée sur place.

13e noyade depuis le début de l'été

Il s'agit de la 13e noyade dans le Finistère depuis le début de l'été, la 19e en mer depuis le début de l'année. Quant au profil des victimes, ce sont souvent des personnes de plus de 60 ans, parfois victimes de malaises. "Le paradoxe, c'est que souvent c'étaient des nageurs expérimentés.", a précisé le préfet du Finistère Alain Espinasse lors d'un point presse sur les noyades mercredi soir à Audierne . De bons nageurs, plus enclins à s'éloigner ou "à prendre plus de risques, à penser qu'ils ne sont pas fatigués, à faire confiance"