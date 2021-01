A cause du verglas, les routes étaient glissantes ce lundi matin dans le Finistère. Les gendarmes et pompiers ont constaté une trentaine d'accidents un peu partout dans le département.

Finistère : une trentaine d'accidents à cause du verglas

Une trentaine d'accidents liés au verglas ce lundi matin dans le Finistère. Ils se sont produits entre 7h et 10h, un peu partout sur le territoire. Heureusement, il s'agit principalement d'accidents matériels, mais à Tréméven, une collision plus grave s'est produite peu après 8h. Une voiture et une moto se sont percutées rue de Kerguestenen. La conductrice est choquée. Le motard de 17 ans résidant à Quimperlé a été transporté dans un état grave à l'hôpital de Lorient.