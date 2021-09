Finistère : Vrais cambrioleurs, faux policiers ou agents des eaux

Attention aux tentatives de vol dans le Finistère. Depuis quelques jours, les cambrioleurs se déguisent en policiers ou en agents des eaux. Mais il est possible de le vérifier.

Les policiers du Finistère alertent sur des tentatives de cambriolages qui ont lieu en ce moment dans le Finistère, particulièrement dans le secteur de Concarneau.

De faux policiers, de faux agents des eaux, essaient de rentrer dans les habitations. La police incite à composer le 17 en cas de doute, et à " sensibiliser les personnes vulnérables."

Elle conseille aussi de ne pas ouvrir complètement la porte et d'utiliser un entrebâilleur pour éviter que le cambrioleur ne force le passage, de demander une carte professionnelle et de téléphoner à l'organisme dont la personne se réclame pour vérifier qu'il y a bien intervention prévue. Le plus souvent, l'organisme prévient d'une visite.