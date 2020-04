Affaire Fiona : le procès de Cécile Bourgeon une nouvelle fois reporté

En raison de l'épidémie de Covid-19 qui sévit en France, le procès de la mère de la petite Fiona a été une nouvelle fois reporté. Il devait se tenir en mai et juin prochains à Lyon.

C'était attendu, l'ordonnance a été rendue : le procès de Cécile Bourgeon et de son ex-compagnon Berkane Makhlouf est reporté à une date ultérieure. Il devait se tenir devant la Cour d'Assises du Rhône du 26 mai au 12 juin prochains.

Ce nouveau procès en appel ordonné par la Cour de cassation avait déjà été reporté à cause de la grossesse de l'accusée. Cette dernière a accouché pour la quatrième fois, en février, elle s'est également mariée dans le sud de la France vers Perpignan, où elle réside depuis sa sortie de prison il y a un peu plus d'un an.

Procès reporté une nouvelle fois

Cécile Bourgeon, 31 ans, doit être rejugée pour "coups mortels aggravé", au côté de son ex-compagnon Berkane Makhlouf, lui toujours détenu.