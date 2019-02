Firminy : Marc Petit fait appel de sa condamnation pour agression sexuelle

Il avait 10 jours pour faire connaitre sa décision. Il sera allé au bout de ce délai : Marc Petit, maire PCF de Firminy, tient sa ligne et fait appel de sa condamnation à un mois de prison avec sursis. Il avait déjà refusé de démissionner et assure détenir un document prouvant son innocence.

Firminy, France

Condamné à un mois de prison avec sursis pour agression sexuelle par le tribunal de Saint-Étienne le 14 février dernier, Marc Petit a décidé de faire appel de cette décision. "On aurait été ravis de s'arrêter là. Mais je m'y attendais, même s'il a entretenu le doute jusqu'au dernier jour", a réagi à l'AFP l'avocate de la plaignante, Me Anne Paccard. Le maire de Firminy sera jugé en appel à Lyon au plus tôt à la fin de l'année.

Le maire de Firminy a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une employée du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Les faits se sont déroulés il y a trois ans, lors d'un déplacement à Istanbul : Marc Petit aurait tenté d'embrasser la femme en l'empoignant par le sein. Si l'agression a été reconnue par le tribunal de Saint-Étienne, Marc Petit nie toujours les faits.

Au lendemain de sa condamnation, le maire avait annoncé ne pas démissionner et être en possession de document pouvant l'innocenter. Malgré tout, la semaine dernière, certains élus de la majorité municipale et des élus de l'opposition ont d'ores et déjà annoncé qu'ils demanderaient la tenue d'un conseil municipal extra-ordinaire.

Après l'annonce de sa condamnation, Cécile Cukierman, sénatrice de la Loire et porte-parole du PCF, a demandé à Marc Petit de quitter ses fonctions. Le maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole, Gaël Perdriau a retiré à Marc Petit ses délégations de vice-président chargé des Transports, "dans un souci de clarté, de respect dans l'engagement politique au service de nos concitoyens, et de bon fonctionnement de l'institution". Marc Petit a également été désavoué par le groupe de gauche du Conseil départemental de la Loire.