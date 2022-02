Firminy : deux jeunes hommes évacués à l'hôpital après un accident de la route

Deux jeunes hommes de 22 et 26 ans évacués en urgence ce dimanche 27 février après s'être percutés en voiture vers 2h30 du matin, à Firminy, rue Victor Hugo. Selon les témoins, il s'agissait d'une course urbaine.

Une course improvisée dans les rues de Firminy cette nuit ? C'est en tout cas la version de plusieurs témoins sur place. Deux jeunes de 22 et 26 ans se sont percutés en voiture vers deux heures et demi du matin, rue Victor Hugo, ce dimanche 27 février. Le premier est en urgence relative, le second en urgence absolue.

Une quinzaine de pompiers est intervenue sur place. Au moins quatre occupants des deux véhicules ont pris la fuite.