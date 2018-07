Firminy, France

Une cérémonie on ne peut plus symbolique ce vendredi dans l'arrière-cour du commissariat de Firminy. La nouvelle commissaire de l'Ondaine a été installée alors qu'une pétition circule dans à la Ricamarie pour réclamer plus d'effectifs et que le printemps a été marqué par des dizaines de voitures incendiées dans le secteur. Océane Meyling occupe désormais un poste vacant depuis plusieurs mois. Une cérémonie très officielle qui ouvre une période que les habitants espèrent plus apaisée.

Des habitants étonnés de voir le dispositif de sécurité dans ce quartier de la gare de Firminy pour accueillir cette cérémonie, en présence du Préfet de la Loire. Et quand on leur dit qu'il s'agit d'accueillir la nouvelle commissaire, beaucoup estiment simplement qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Sentiment partagé par directrice départementale de la sécurité publique Noëlle Deraime, qui est venu avec une annonce pour ce secteur sous le feu des projecteurs : "Il y a des enjeux ici. Il y aura des arrivées au mois de septembre dont on ne connait pas encore la voilure mais des arrivées sont bien programmées."

Lutter contre l'insécurité dans la vallée de l'Ondaine

Bonne nouvelle forcément pour Océane Meyling alors qu'on recense aujourd'hui autour de 95 personnes travaillant le commissariat de l'Ondaine. La nouvelle commissaire a été formée dans le Rhône pendant deux ans avec des stages essentiellement en Isère. Elle arrive à Firminy consciente du travail qui l'attend : "Il s'agira de travailler en partenariat avec les différents acteurs locaux. Les élus, les bailleurs sociaux. Pour que tout le monde se lie dans la lutte contre l'insécurité dans la vallée de l'Ondaine".