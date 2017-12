Firminy : fin de garde à vue pour le maire Marc Petit

La garde à vue du maire de Firminy a été levée ce midi. Il est sorti des locaux de la police judiciaire après avoir répondu aux officiers chargés de l'enquête pour agression sexuelle. D'autres faits présumés s'ajoutent au dossier mais il ne devrait pas être mis en examen.

Ce jeudi midi, Marc Petit, maire de Firminy, est sorti libre des locaux de l'antenne stéphanoise de la police judiciaire. Il avait été placé en garde à vue hier, mercredi, en début d'après-midi dans le cadre d'une enquête pour des faits d'agression sexuelle qui se seraient déroulés en Turquie à l'été 2016. Des faits qu'il aurait commis sur une employée du conseil départemental du Puy-de-Dôme dans le cadre d'un voyage à Istanbul sur le classement du patrimoine Le Corbusier.

D'autres faits de harcèlement lui sont maintenant aussi reprochés

L'enquête réalisée depuis plus d'un an par la Police Judiciaire a débouché notamment sur deux témoignages de femmes qui ont travaillé avec Marc Petit. Ce sont là des faits de harcèlement sexuel qui sont reprochés au premier magistrat appelou. Selon l'avocat de Marc Petit, Me André Buffard : "Les premiers faits datent de 2008-2009. Ils sont donc prescrits en tout état de cause. Les autres faits sont plus récents. Mais dans les deux cas, il s'agit de faits qui sont fondés sur des regards, une attitude, des mots. Sans qu'il y ait autre chose. Je suis extrêmement inquiet, si aujourd'hui on peut poursuive pour harcèlement sur de tels fondements, cela veut dire qu'on vient de basculer dans un autre univers". Il s'agit d'une employée de la mairie de Firminy et d'une responsable de Saint-Étienne Métropole selon les mots de l'avocat. Ces deux femmes n'ont pas porté plainte, elles ont simplement été entendues dans le cadre de l'enquête qui vise Marc Petit depuis juillet 2016. Comme pour ce qui lui est reproché à Istanbul, Marc Petit, présumé innocent, nie catégoriquement les faits.

Concernant les faits d'Istanbul, il s'agirait là d'agression : "Il n'y aucun élément nouveau, explique Me André Buffard. Elle parle d'un propos, d'un regard, d'un frôlement, et d'une tentative de baiser volé qui constitueraient une agression sexuelle. Ca me paraît extrêmement léger mais en tout état de cause, la matérialité des faits est contesté par mon client".

Pas de mise en examen, vers un comparution ou un non-lieu

Le maire de Firminy ne devrait en tout cas pas être mis en examen dans cette affaire. Si tel devait être le cas, le procureur aurait choisi ce jeudi de reconduire la garde à vue ou de le déférer devant les juges. Il pourrait avoir à répondre à une convocation devant le tribunal correctionnel, ou bénéficier d'un non-lieu. Et là aussi, c'est au procureur de la République de Saint-Étienne de prendre la décision.

Pourquoi la garde à vue ?

L'avocat de Marc Petit est étonné qu'on ait choisi de placer son client en garde à vue : "Les faits principaux sont anciens, mon client a déclaré à de nombreuses reprises qu'il était à disposition de la justice, il était aisé pour les enuêteurs de l'entendre depuis un an et demi". Marc Petit a été entendu, dans le cadre de la garde à vue à deux reprises, pendant six heures hier soir, et pendant trois heures ce matin : "C'est un traîtement extrêmement violent, avec une nuit au milieu. Se retrouver dans une cellule, la nuit, dans un tel contexte c'est quelque chose de très très violent. Il faut demander au parquet les raisons pour lesquelles il a pratiqué de la sorte".