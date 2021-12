Firminy : Gérald Darmanin annonce venir dans la Loire la semaine prochaine

Gérald Darmanin annonce se rendre dans la Loire "à la veille de Noël." A l'Assemblée Nationale ce mardi, le ministre de l'Intérieur répondait à une question du député LR de la quatrième circonscription de la Loire Dino Cinieri.

Dino Cinieri interpellait Gérald Darmanin sur la sécurité des forces de l'ordre, après que deux voitures de police aient été incendiées à Firminy ce mardi matin, deuxième incendie visant des véhicules de police en 48 heures. "Inacceptable de s'en prendre à des véhicules de police, lui a répondu le ministre de l'Intérieur, [...] et c'est parce que le policier fait son travail qu'il y a ces réactions, et donc je veux encourager les forces de l'ordre, notamment les policiers du département de la Loire, me réjouir que l'enquête aille vite, et souhaiter comme vous, que les personnes puissent être confondues et condamnées."

Et Gérald Darmanin de finir son intervention en répondant à une question qu'il pose lui-même : "est-ce que je viendrai dans votre département, oui. Quand? La semaine prochaine, et j'espère qu'à la veille de Noël vous m'accueillerez et j'aurai l'occasion une nouvelle fois, de saluer et d'encourager les policiers qui sont la fierté de la République."