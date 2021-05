Firminy : la famille revenait d'Espagne avec 58 kilos de cannabis cachés dans sa voiture

C'est un procédé que les autorités ligériennes n'avaient jamais observé jusqu'ici : une famille qui prétexte un voyage en Espagne pour aller y chercher de la drogue et la ramener dans la Loire, bien dissimulée dans sa voiture. C'est pourtant la couverture utilisée par un Stéphanois de 35 ans arrêté le 10 mai à Firminy en flagrant délit. Il était en train de livrer 58 kilos de résine de cannabis à son commanditaire, sur un point de deal bien connu de la police, chemin de Sous-Paulat. Le conducteur avait pris le soin de déposer son épouse et leurs trois filles de 4,11 et 14 ans, qui ont fait le voyage avec lui, avant de se rendre au point de livraison de la drogue.

Cache sophistiquée et presque indétectable

Ce sont des renseignements recueillis à Firminy par les services de la DDSP (Direction départementale de la sécurité publique) de la Loire, et le travail du CROSS (Cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants, qui rassemble police, gendarmerie et douanes) qui ont permis de repérer le véhicule et de monter cette opération. En plus de la couverture familiale pour ce trafic, les malfaiteurs avaient pris toutes les précautions pour passer sous les radars. "La cache aménagée dans le véhicule utilisé par les trafiquants est vraiment d'une qualité exceptionnelle qui repose sur un vrai travail de carrosserie et qui est quasiment indétectable, avec _une ouverture en plus qui se fait de manière radiocommandée_", précise le commandant Eric Simon, de la police judiciaire de Saint-Étienne.

Cette cache se situait à l'arrière du véhicule - un Nissan Qashqai - là où se trouve généralement la roue de secours. Elle était masquée par une plaque, elle-même cachée sous un tapis de sol et sous les bagages de la famille. Aucune poignée d'ouverture n'était apparente. Par ailleurs, la drogue était conditionnée sous vide, afin de rendre indétectable l'odeur du cannabis.

La cache était dissimulée à l'arrière du véhicul et s'ouvrait pas un système radiocommandé. - Police judiciaire de Saint-Étienne

Au moins trois voyages similaires ces deux derniers mois

Autre élément qui témoigne de ce trafic très organisé, l'absence totale de preuve lors des perquisitions menées aux domiciles des protagonistes. "Or, on sait du fait de l'enquête qu'il y a eu au moins trois voyages, voire quatre dans les deux mois précédents, c'est donc que l'écoulement de cette marchandise s'est fait très rapidement", ajoute le procureur de la République de Saint-Étienne, David Charmatz. "Elle était d'ailleurs certes conditionnée en kilos, mais les kilos de résine étaient déjà prédécoupés en savonnettes de 100 grammes, qui est exactement le conditionnement donné aux petits dealers de rue pour écouler la marchandise rapidement", ajoute le procureur. D'après lui, 150 à 200 kilos de drogue auraient déjà été acheminés depuis l'Espagne vers la Loire dans ce dossier.

Le commanditaire présumé, un Stéphanois de 31 ans, était déjà connu des services de police et de la justice. Au moment de son interpellation, il purgeait, sous liberté conditionnelle, une peine de sept ans de prison, pour une affaire de drogue. Il nie toute implication dans cette affaire. Il a été mis en examen et incarcéré pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, tout comme le chauffeur du véhicule. Son épouse a elle été placée sous contrôle judiciaire.

Une quatrième personne a été interpellée et mise en examen en lien avec ce dossier : un homme qui aurait aménagé un autre véhicule pour un usage similaire à celui utilisé par la mule et sa famille.