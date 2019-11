Firminy : le maire Marc Petit de nouveau reconnu coupable d'agression sexuelle

Marc Petit a été condamné à six mois de prison avec sursis par la Cour d'appel de Lyon. Il était jugé pour agression sexuelle. En première instance, il avait écopé d'un mois avec sursis.

Firminy, France

La Cour d'appel de Lyon s'est montrée plus sévère que le tribunal correctionnel de Saint-Etienne. Non seulement Marc Petit a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une salariée du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Des faits datant de 2016, à Istanbul, en Turquie.

Mais la peine a été alourdie en appel : six mois de prison avec sursis, contre un mois en première instance. Le maire de Firminy devra en outre verser des dommages et intérêts à la victime et au Conseil départemental du Puy-de-Dôme. L'avocat général de la Cour d'appel de Lyon avait requis 8 mois avec sursis.

Une décision de justice qui va peser sur l'avenir politique de Marc Petit, à 5 mois des élections municipales à Firminy.