Firminy : le PCF réclame la démission du maire communiste Marc Petit, condamné pour agression sexuelle

Firminy, France

Une réunion avait lieu hier en mairie pour évoquer l'avenir politique de Marc Petit. Le maire avait réuni sa majorité afin d'évaluer les différentes issues à ce procès. Pour le Parti Communiste les choses sont claires : il demande qu'il quitte tous ses mandats à savoir celui de maire de Firminy, vice-président de Saint-Etienne Métropole en charge des Transports, conseiller départemental.

"On ne peut pas jouer avec la démocratie"

Cécile Cukierman : "Quand on est condamné on se doit par respect pour la fonction, pour la democratie de démissionner, de remettre ses mandats. Parce que la population ne comprendrait pas qu'un personne condamnée continue d’exercer ses différents mandats. (...) Les faits sont graves, ils sont posés. On ne peut pas jouer avec la démocratie. Quand la justice est passée et à condamné."