Firminy : quatre personnes en garde à vue après la mort d'une jeune femme à la Vogue des noix

Le Procureur de la République de Saint-Etienne a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires après l'accident mortel survenu sur un manège de la Vogue des noix de Firminy. Quatre personnes ont été placées en garde à vue.

C'est ce manège (au premier plan) qui aurait heurté l'une des balancelles du Sky Flyer (au fond) et provoqué l'accident

Firminy, France

Les experts sont arrivés ce mardi après-midi pour expertiser deux manèges de la Vogue des Noix de Firminy : le Sky Flyer, dont les deux jeunes femmes ont été éjectées lundi soir vers 21h20 ; et le manège juste à coté qui a heurté la balancelle dans laquelle se trouvaient les victimes selon les premiers éléments de l'enquête.

Quatre personnes ont été placées en garde à vue : elles sont respectivement propriétaires et chargées de manipuler les deux manèges mis en cause. Le Procureur de la République a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires qui a été confiée au service de la Sûreté départementale de la Loire. Le Service régional d'identité judiciaire a également été requis pour effectuer toutes les constatations sur les lieux .

Une cellule psychologique mise en place

Suite à cet accident, la cellule d’urgence médico-psychologique du SAMU de Saint-Étienne sera présente ce mercredi 16 octobre, de 9h00 à 19h00, dans les locaux du centre hospitalier de Firminy. Pendant cette journée, sept professionnels du CHU seront présents pour rencontrer celles et ceux qui éprouveront le besoin de s’exprimer sur ce drame.

Des questions sur l'avenir de la Vogue

En fin de journée, ce mardi, le maire de Firminy doit rencontrer les forains de la Vogue pour discuter des suites de cette fête foraine qui a ouvert samedi dernier et devait normalement fermer le dimanche 20 octobre.

Une jeune femme de 23 ans a été tuée dans cet accident, une autre de 20 ans a été très grièvement blessée. Elle est toujours hospitalisée dans un état très grave.