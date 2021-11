Firminy : un adolescent de 13 ans porté disparu après avoir quitté son collège

Un adolescent de 13 ans est porté disparu à Firminy. Ce vendredi, il aurait quitté seul le collège de Saint-Firmin, où il est scolarisé.

Pas d'alerte enlèvement pour l'instant

Selon la police, aucun élément ne laisse à penser qu'il s'agit d'un enlèvement. Mais les forces de l'ordre quadrillent la commune de Firminy à pied, et ont demandé le renfort d'un hélicoptère pour retrouver le jeune garçon.

Agé de 13 ans, l'adolescent s'appelle Sal Saer. Il mesure 1m70, a les cheveux noirs, court et crépus, et le teint métis. Il porte un jean gris, des baskets grises également, une doudoune noire et un pull bleu marine. Il a un sac d'écolier de couleurs bleu vert et jaune. Il est atteint d'autisme asperger. Si vous l'apercevez dans Firminy, où il habite la cité Le Corbusier, vous pouvez appeler le 17 ou le commissariat de Saint-Étienne, au 04 77 40 15 40.