Firminy : un homme grièvement blessé après avoir tiré sur la boîte aux lettres d'un local associatif

La police est intervenue peu après 7 heures ce lundi 28 juin à Firminy et un individu a été interpellé. Photo d'illustration.

C'est aux aurores, entre six et sept heures du matin ce lundi 28 juin, que tout a commencé dans un quartier du centre-ville de Firminy. Pour un motif indéterminé, un homme d'une trentaine d'années a tiré des coups de feu sur une boite aux lettres d'un local associatif. Il a ensuite été pris à parti par deux individus et violement molesté : grièvement blessé, avec la mâchoire fracturée, il a été transportée à l'hôpital Nord de Saint-Etienne.

Un homme en garde à vue, un autre toujours recherché

L'un des deux individus, âgé de 26 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. L'autre homme, lui, est toujours recherché par la police. Parallèlement, la police a tenté d'entrer dans le local associatif, en vain. Deux femmes s'y étaient retranchées. Il aura finalement fallu l'intervention du RAID pour faire sortir les deux femmes. Elles sont actuellement entendus comme témoins dans l'affaire.