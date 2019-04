Fiscalité dans l'Indre : Le département n'augmente pas les impôts tout en investissant davantage

Indre, Centre-Val de Loire, France

Pour la seizième année consécutive, la fiscalité directe départementale n’augmentera pas dans l'Indre. Serge Descout souhaite "préserver le pouvoir d’achat des ménages de l’Indre". Le taux de la taxe sur le foncier bâti est donc maintenu à 16,21 % en 2019. C'est le plus faible taux de prélèvement fiscal des départements en Région Centre-Val de Loire. Selon le président du conseil départemental cette politique sert aussi le territoire en contribuant ainsi à la compétitivité des entreprises et à la consommation des ménages. Pour les même raisons, pas touche non plus aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dont le taux reste à 3.8% (un des plus bas de France, seuls l'Isère et le Morbihan l'ont maintenu à ce niveau). Il s’agit des droits et taxes perçus par le notaire pour le compte de l’Etat et des collectivités locales, lors de la vente d’un bien immobilier. Des DMTO dont sont par ailleurs exonérés depuis 2016 : les primo-accédants à la propriété de logements HLM. Une mesure pour faciliter l’accession à la propriété et qui va se poursuivre. En 2018 sur les 66 transactions immobilières réalisées dans le parc départemental des logements à loyer modéré, (pour un montant global de plus de 4 M€) chaque acquéreur a pu faire une économie moyenne de 2 250 €

Enfin le département de l'Indre a indiqué poursuivre néanmoins son effort sur l’investissement. En 2018 il représentait 182 € par habitant (soit près de 40 millions d'euros au total) en hausse de 20% par rapport à 2016 (à l'époque le nombre d'habitants était cependant supérieur).