Trois personnes ont dû être évacuées temporairement de leur appartement ce dimanche 26 avril, après des effondrements de plâtre dans les parties communes de leur immeuble, situé rue du Renard à Rouen. L'intervention des pompiers a duré une heure et demi et nécessité la fermeture de la rue.

Fissure et effondrements de plâtre dans les parties communes d'un immeuble à Rouen

Une dizaine de pompiers et les équipes de sauvetage-déblaiement sont intervenus.

Plus de peur que de mal pour les trois locataires de cet appartement situé rue du Renard, à Rouen (Seine-Maritime) : ce dimanche 26 avril au matin, ils ont dû être évacués de chez eux alors qu'une fissure d'un mètre carré a provoqué des effondrements de plâtre sur le pallier de leur immeuble, devant leur porte d'entrée. Une dizaine de sapeurs-pompiers ont été appelés sur place vers 9h. Leur intervention a duré une heure et demi et a également nécessité la fermeture de la rue du Renard.

L'immeuble pas endommagé

Ces trois personnes résidant au troisième étage du bâtiment ont donc été temporairement évacués et pris en charge par les secours pendant la durée de l'intervention. Sur place, en plus des pompiers, l'astreinte à l'architecture de la ville de Rouen et les équipes de sauvetage-déblaiement.

Vers 10h30, après réouverture de la rue, les premières conclusions ont émergé : la fissure est due à une inondation récente, qui n'a par ailleurs pas endommagé la structure de l'immeuble. Les trois habitants de l'appartement le plus proche ont donc pu réintégrer leur domicile en fin de matinée.