Fissures dans les immeubles : "La vigilance est toujours nécessaire"

Faut-il s'inquiéter des fissures dans les immeubles ? La question se pose depuis l' effondrement de deux immeubles rue Pierre Mauroy à Lille le 12 novembre dernier, dans lequel un médecin psychiatre a trouvé la mort. Depuis deux semaines, d'autres immeubles ont été évacués pour un risque d'effondrement, rue de la Monnaie et rue Lepelletier , deux rues très commerçantes du Vieux Lille.

C'est la psychose chez les commerçants qui font appel à des experts quand ils constatent des fissures dans leurs immeubles. "L'activité est en très forte hausse en ce moment", reconnait Alban Bricard, expert en pathologie du bâtiment. "Les commerçants sont inquiets. Ils voient des phénomènes évoluer au niveau de la structure de leurs bâtiments. Souvent, ça se passe au niveau de la cave, donc on ne voit pas nous quand on rentre dans le magasin. Mais il se passe des choses sur ces bâtiments", admet-il.

"Il y a des fissures sur quasiment tous les bâtiments"

Cette inquiétude n'est pas justifiée mais "la vigilance est toujours nécessaire", souligne Alban Bricard. "Il faut savoir que la plupart des bâtiments aujourd'hui sont fissurés. En regardant bien, on trouve des fissures sur quasiment tous les bâtiments aujourd'hui, que ce soit à Lille ou ailleurs. Ce n'est pas forcément problématique. Par contre, il faut suivre ces fissures dans le temps et voir quelles sont leurs évolutions", précise l'expert.

La présence des fissures s'explique aisément avec le changement climatique. "On a eu un été avec quasiment trois mois sans eau, avec des très fortes températures. Là, on est dans une période ou il pleut quasiment tous les jours. On est sur des sols argileux. Les sols argileux se comportent comme des éponges qui gonflent en présence d'eau et ils se rétractent et durcissent en fait en période sèche. Tout ça entraîne des mouvements des sols d'assise des fondations et entraîne des mouvements structurels au niveau des bâtiments", explique Alban Bricard.

Le Vieux-Lille a été construit sur des sols marécageux

"Le Vieux-Lille est construit sur le lit d'une rivière. On a construit une partie du Vieux-Lille sur pilotis, avec des pieux de chêne qui font entre quatre et cinq mètres, qui sont appuyés sur le sol dur qui est en craie. Et on a construit des garages, des parkings souterrains qui sont très profonds. Pour cela, on a dû vider l'eau qu'il y avait dans les nappes, qui avait tout en dessous et on crée des mouvements faits au niveau des structures des sols", souligne l'expert en pathologie du bâtiment.

Les immeubles du centre-ville sont-ils suffisamment entretenus. Alban Bricard reconnait qu'il y a souvent un manque d'entretien. "J'ai fait fermer un magasin à cause d'un manque d'entretien de la cave dans laquelle on a des mortiers qui ont 200 ans et qui solidifient les briques entre elles. Ces mortiers deviennent du sable avec la présence d'humidité dans les murs. Au bout de 200 ans, c'est clairement du sable et on peut quasiment retirer des briques à la main. Donc oui, c'est un problème de vigilance. Il faut entreenir les caves".

Que faire si on constate une fissure dans son immeuble ?

Selon Alban Bricard, il y a trois choses à vérifier. La première, c'est l'étendue de la fissure. Quelle est sa profondeur et sa longueur ? La deuxième, c'est la localisation de cette fissure et la troisième, son évolution dans le temps. On regarde si elle a ou pas évolué.

"Il y a des maisons qui ont des fissures depuis 70 ans et qui bougent pas. La maison a trouvé son assise et ne bouge plus. Par contre, il faut réparer la fissure en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'eau qui puisse s'infiltrer à l'intérieur puisque l'on va arriver dans des périodes de gel. Et avec le gel, l'eau qui pénètre dans les matériaux gonfle et a tendance à fissurer ces matériaux", insiste l'expert en pathologie du bâtiment.

Connaître les risques près de chez soi

Comment savoir si votre immeuble ou votre maison est située dans une zone à risque. Vous pouvez obtenir cette information en vous rendant sur le site georisques.gouv.fr. Il suffit d'entrer le nom de sa commune.