Flagey-lès-Auxonne : un couple d'éleveurs lance un appel après avoir perdu toute leur paille et leur foin

Le hangar et son stock de paille et de foin calciné le dimanche matin à Flagey-lès-Auxonne

Agathe et Vincent Krempp exploitants agricoles à Flagey-lès-Auxonne lancent un appel à la solidarité. Samedi 29 novembre 2022 vers 22H45 un voisin les appellent pour leur signaler l'incendie d'un hangar. A l'intérieur pas moins de 1 000 tonnes de foin et de paille partiront en fumée. Le bâtiment est détruit, toutes leurs réserves anéanties.

Ce foin leur sert à nourrir la centaine de vaches de leur exploitation, la paille est destinée à faire la litière pendant l'hiver. Si pour l'instant les bêtes sont encore aux prés et broutent de l'herbe, d'ici une quinzaine de jours il va falloir les rentrer et les nourrir, or désormais les stocks sont vides.

Agathe Krempp, 35 ans, au sujet de cet appel à l'aide. "C'est tout simplement pour savoir si des personnes autour de chez nous seraient en mesure de nous dépanner. Nous sommes prêts à acheter du foin et de la paille à prix raisonnable." Un appel qu'Agathe doit lancer "dans les prochains jours" sur la page FaceBook de l'exploitation .

"Un vrai traumatisme"

S'il n'y a jamais de bons moments pour que ce genre de faits divers se produisent "là le bâtiment était vraiment le plus rempli possible avec du foin de grande qualité, du foin de luzerne qui devait nous servir pour toute la saison" déplore la jeune femme. Agathe Krempp évoque "un vrai traumatisme" d'autant qu'en la matière "c'est mon mari qui fait tout, on n'achète rien à l'extérieur habituellement".

Agathe et Vincent Krempp sont "éleveurs-naisseurs" toutes leurs bêtes -des Aberdeen-Angus une race écossaise- sont élevées et engraissées sur leur exploitation bio. Toute la viande produite dans leur "Ferme du Clos Simonin" est vendue en direct dans le magasin de leur exploitation ou via des plateformes d'achats en ligne comme "la Ruche qui dit oui" ou au "Drive Fermier" de Dijon.

La piste criminelle privilégiée

Selon l'éleveuse, les gendarmes privilégient la piste criminelle, en effet le feu s'est déclaré dans un bâtiment ouvert aux quatre vents, un hangar qui n'est pas relié à l'électricité, par ailleurs ce soir là il n'y avait pas d'orage. En attendant les conclusions de l'enquête vous pouvez contacter Agathe et Vincent Krempp au 06 31 48 15 23.