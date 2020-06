De nouvelles flambées de violences à Dijon dans le quartier des Grésilles

De nouvelles violences ont éclaté lundi dans le quartier des Grésilles à Dijon (Côte-d'Or. Trois voitures et des poubelles ont été incendiées en fin d'après-midi. Ces incidents surviennent après trois jours de violents affrontements. La peur des habitants et les tensions sont vives.

La tension reste très vive dans le quartier des Grésilles à Dijon (Côte-d'Or) ce lundi soir. Plusieurs dizaines de jeunes cagoulés, venus des quartiers de Dijon et de la commune voisine de Chenôve, ont incendié trois voitures et des poubelles entre 17 heures et 18 heures ce lundi. Ces incidents surviennent en réaction aux violents affrontements qui ont eu lieu ce weekend entre des membres de la communauté tchétchène et une bande de dealers présumés de la ville. Dix personnes avaient été légèrement blessées dans les affrontements de la nuit de vendredi à samedi, et un homme avait été grièvement blessé dans un véhicule parti en tonneau dans la nuit de dimanche et lundi.

Dans le quartier des Grésilles ce lundi soir après de nouveaux incidents © Radio France - Thomas Nougaillon

Une équipe de journalistes agressée

Une équipe de trois journalistes de France 3 Bourgogne s'est fait agresser en bordure du quartier des Grésilles à Dijon vers 18h30 pendant le tournage d'un reportage. Deux seraient légèrement blessés. Selon franceinfo, des individus ont caillassé la voiture de l'équipe qui a réussi à s'enfuir.

Les pompiers appellent à ne pas s'approcher

Le maire de Dijon appelle au calme

Le maire de Dijon François Rebsamen a lancé un nouvel "un appel au calme" ce lundi sur franceinfo après les nouveaux incidents en fin de journée dans le quartier des Grésilles. "Rentre-chez vous s’il vous plait, les Tchétchènes ne sont pas là" a notamment demandé François Rebsamen aux habitants de Dijon. "Maintenant que les Tchétchènes sont partis, les petits caïds de ce quartier et des alentours sont venus faire de l'autodéfense du quartier, en cas de nouvelles attaques des Tchétchènes", a expliqué le maire de Dijon alors que plusieurs plusieurs dizaines de jeunes cagoulés, venus des quartiers de Dijon et de la commune voisine de Chenôve ont incendié trois voitures et des poubelles entre 17h et 18h ce lundi. François Rebsamen a aussi lancé un appel au ministère de l’Intérieur : "Il faut absolument qu'il y ait plus d'effectifs de police dans nos villes. Cela est vrai à Dijon, à Nice et à Lille. Cela est vrai dans toutes les grandes villes de France. Nous manquons d’effectifs de police (…). Il faut absolument qu'on ait des effectifs supplémentaires pour permettre l'État de droit dans l'ensemble des quartiers de la République".

Le préfet de Côte-d'Or dit vouloir "rétablir la paix publique"

-

Près de la place Galilée, à Dijon dans le quartier des Grésilles à Dijon ce lundi après trois jours de violents affrontements. © Radio France - Thomas Nougaillon

Une dizaine de véhicules de police mais aussi un escadron de gendarmes mobiles et les pompiers, ont été envoyés sur place, et sont postés rue du stade Gaston Gérard © Radio France - Thomas Nougaillon

La place Galilée ce lundi soir dans le quartier des Grésilles © Radio France - Thomas Nougaillon

à lire aussi Violences communautaires à Dijon : des renforts de police envoyés de toute la région Bourgogne-Franche-Comté

à lire aussi Violences à Dijon : un blessé grave dans un accident aux Grésilles