Flambée des prix des légumes espagnols: "de toute façon, je mange local et de saison"

Sur le marché de La Rochelle, tout le monde ne constate pas l'envolée des prix des légumes. C'est plutôt vrai pour les courgettes et les poivrons. Pas pour les légumes d'hiver produits dans la région: carottes, choux et autres endives.

Le prix des courgettes et des poivrons qui s'envolent, Evelyne, cliente du marché central de La Rochelle, ne l'a pas forcément remarqué: "Je trouve que ça flambe tout le temps, moi. Les légumes et les fruits sont relativement chers." Une hausse qui concerne les produits importés d'Espagne: courgettes, aubergines, poivrons. Augmentation limitée, selon Alain, un habitué du marché: "Du poivron à 4,50 euros, ce n'est pas scandaleux. Ce n'est quand même pas la pleine saison non plus. Cela peut descendre à 3,50 euros en pleine saison. En venant tous les matins au marché, je connais les prix!"

30 à 40% de hausse sur le prix de la courgette bio

Chez les vendeurs de fruits et légumes, on n'est pas tous d'accord non plus sur l'augmentation des prix. "Pas plus que les hivers précédents" assure un marchand. "Cette année est particulière" le contredit un collègue: "Avec la vague de froid qu'il y a eu en Espagne, il y a eu pas mal de pertes, du coup les produits étaient plus rares, et ça a impacté les prix."

Une augmentation que chiffre un vendeur d'un stand voisin spécialisé dans le bio: "sur la courgette, le seul produit important que nous vendons, la hausse est de 30 à 40%" assure Hugues. "C'est sensible. J'annonce au client le prix, parce que s'ils ne font pas attention, sur le ticket final, ça fait une petite augmentation."

Stabilité des prix des légumes locaux et de saison

Une flambée des prix qui va peut-être ramener les clients vers des produits locaux, qui eux ne souffrent pas de pénurie: "De toutes façons, je mange local, je mange bio quand je peux, et je suis les saisons" assure une cliente. "J'ai vu des fraises monstrueuses pour la Saint-Valentin. Je trouve ça ridicule."