Flangebouche : un propriétaire retrouve son gîte saccagé

Ce gîte était un rêve pour ce couple de Flangebouche. Pendant deux ans, Eric Vivot a travaillé dur pour en faire un petit coin de paradis du Haut-Doubs. Il a fallu quelques heures , au début du mois de décembre, à un groupe d'individus pour le saccager.

Depuis mi-juillet, le gîte de cet agriculteur est en location. Des couples et des familles se succèdent, laissant des mots enthousiastes dans le livre d'or des propriétaires. Avec l'annonce du confinement, l'activité chute et le réseau Gîte de France dont ils font parti suspend l'activité. "On s'est renseigné. Nous avions l'autorisation de louer à des clients pour raisons professionnelles", précise Eric Vivot. C'est avec cet argument qu'une jeune fille les contacte via le site le Bon Coin. Elle réserve ainsi pour 15 jours, du 1er au 15 décembre.

"Elles sont arrivées à deux, le jour j. Elles avaient l'air bien et m'ont dit que les lieux, la piscine, en faisait un endroit magique", sourit l'agriculteur. Mais rapidement, quelques détails font tiquer le propriétaire. "Elles ont payé 600 euros en liquide pour la première semaine. Je me suis dis: bon, d'accord. Et puis, elles m'ont dit qu'elle me verserait la caution dès que leurs petits amis seront là et qu'elles devaient aller les chercher à Besançon dans la journée. Je leur ai dis que nous étions en confinement !" La jeune fille ne versera finalement jamais la caution et délivrera encore moins une attestation de travail.

La piscine après le départ du groupe d'individus. - DR

L'homme poursuit sa journée et à 11 heures du soir, il ne les voit toujours pas revenir. C'est finalement vers 3 heures du matin qu'il est réveillé par la musique et des bruits. Des soirées qui s'enchaînent sur trois jours. "On ne dormait plus. Notre maison est accolée au gîte. Alors ma femme et moi sommes allés à plusieurs reprises les alerter sur le bruit et leur demander de ne pas salir les lieux". Eric Vivot raconte que les échanges étaient toujours cordiaux. Mais malgré ses rappels à l'ordre, les jeunes continuent les soirées. Au bout de quatre jours, il leur demande donc de quitter les lieux. "Je me suis dit que je leur reverserai un petit quelque-chose", ajoute l'agriculteur.

Un gîte détruit en quelques heures

Mais avant leur départ annoncé, le groupe s'octroie une nouvelle nuit de fête. "Ça a été la nuit où ils ont tout détruit. On entendait tout. J'aurais pu y aller mais je pense qu'ils devaient être dix. Ils auraient pu être violents. Ils auraient pu me noyer dans la piscine! On ne sait pas. Mon seul regret est de ne pas avoir appelé tout de suite les gendarmes."

C'est l'apocalypse

Des gendarmes qu'il finira par appeler le lendemain matin. "J'avais entrouvert le matin, la porte. J'avais vu déjà des dégâts. Mais j'ai attendu l'arrivée des gendarmes pour y pénétrer", raconte Eric Vivot. Le spectacle est édifiant. L'homme découvre le verrou d'une porte fracturé, puis le sol jonché de détritus, des meubles brûlés à la cigarette et les murs recouverts de pâte à tartiner.

Eric Vivot a retrouver son gîte saccagé début novembre. - DR

"C'est le choc. En deux heures, ils ont tout détruit. Ils sont pires que des animaux", déplore le propriétaire. Eric Vivot estime le préjudice à près de 10 000 euros. Il a bien entendu porter plainte. Une enquête est actuellement en cours.

Sur les murs, Eric Vivot a retrouver de la mayonnaise et de la pâte à tartiner. - DR

Un réseau de malfaiteurs ?

"J'ai été trop confiant. J'ai été naïf. Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait être capable de telles choses", précise-t-il. Mais, cet excès de confiance, il pourrait bien n'être pas le seul à l'avoir eu. "En feuilletant la presse locale, je suis tombé sur un article d'un propriétaire jurassien qui avait subi lui aussi un saccage. C'est troublant car il y a de fortes similitudes entre nos deux histoires". A commencer par le prénom de la jeune fille qui a réservé. Les deux propriétaires ont reconnu également le même modèle de véhicule. L'enquête devra déterminer si oui ou non il y a bien un lien entre les deux affaires.

Amer, Eric Vivot ne compte pas louer de nouveau son gîte. Au moins jusqu'à la fin de l'année.