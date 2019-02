Flashball, Taser, pistolets semi-automatiques, matraques... : le point sur l'armement des polices municipales des P.-O.

49 polices municipales du département sont autorisées à détenir des armes, et l'équipement des agents s'alourdit peu à peu. Mais toutes ne sont pas équipées à la même hauteur : si Perpignan dispose de tout l'arsenal possible, Thuir vient tout juste d'être autorisée à détenir des Tasers.

Les polices municipales des Pyrénées-Orientales sont de plus en plus armées ! Ces dernières semaines, plusieurs arrêtés préfectoraux ont été pris, qui accordent ou renouvellent les autorisations aux mairies de confier des armes à leurs agents. Ça va des matraques et des bombes lacrymogènes aux pistolets 9mm et aux Flashball.

L'un des derniers arrêtés publiés par la Préfecture autorise la mairie de Thuir à renforcer son arsenal. Désormais, elle peut confier à ses policiers municipaux deux Taser, comme c'est déjà le cas à Ille-sur-Têt, à Port-Vendres, à Pia ou bien sûr à Perpignan. Au total, les polices municipales des P.-O. détiennent 59 pistolets à impulsions électriques.

Trois communes peuvent détenir des Flashball

Pour le reste, sur les 381 policiers municipaux qui disposent d'un port d'arme, la très grande majorité a le droit d'utiliser des aérosols incapacitants (comme des lacrymogènes) ou des matraques, alors que 268 pistolets semi-automatiques 9mm sont en circulation.

Plus rare, la police municipale du Barcarès a le droit de détenir un lanceur de balles, un Flashball. Seules deux autres communes du département ont une telle autorisation : Perpignan, qui en a 12, et Le Soler, qui en a 2. Dans cette ville, cela fait huit ans que l'autorisation a été accordée, et pour la maire, Armelle Revel-Fourcade, c'est notamment une question de dissuasion. "C'est aussi pour les agents une façon de se sentir rassurés", explique l'élue, "si un jour ils se trouvaient confrontés à tout ce qu'on a pu voir, tous ces attentats qui ne se passent pas uniquement dans les grandes villes, ça peut aussi se passer dans des petites communes, comme on l'a vu l'an dernier à Trèbes. Ils sont souvent primo-intervenants, ils peuvent arriver sur les lieux avant les pompiers ou les gendarmes. C'est pour eux un moyen de se sentir protégés".

Comme dans les autres communes où la police municipale est armée, les huit agents du Soler ont été formés au maniement de ces armes. "On a eu une formation initiale de quatre jours pour le Flashball", confirme un policier municipal de la ville, "et chaque année on a quatre sessions de rappel d'une demi-journée par an, au lieu de deux obligatoires".

Au Soler, aucune arme n'a jamais été utilisée

Et il ne se sent pas du tout concerné par les critiques sur l'utilisation des lanceurs de balles de défense dans les manifestations par la police nationale : "Je pense que les circonstances ne sont pas du tout les mêmes. Ce serait pour nous beaucoup plus facile de s'en servir sur une intervention de voie publique, où la cible est clairement identifiée, que dans une manifestation, face à 200 personnes mouvantes, où les dommages collatéraux sont plus probables".

La plupart du temps, ces armes restent dans la poche des policiers : au Soler par exemple, en huit ans, aucune arme n'a été jamais été utilisée. Mais des élus réclament un renforcement des moyens, comme le maire de Perpignan, Jean-Marc Pujol. Il avait été l'un des premiers à équiper sa police de pistolets semi-automatiques, et il voudrait désormais l'équiper d'armes longues, comme des fusils.