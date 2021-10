Flashé à 200 km/heure à Luze en Haute Saône

200 km/heure au lieu de 110... un automobiliste originaire du Doubs a été flashé ce dernier week-end par la brigade motorisée de Lure, entre Luze et Belfort, sur la route nationale 19. Ce conducteur de 43 ans, comme une demi-douzaine d'autres, a fait l'objet d'une rétention de permis de conduire.

Parmi toutes ces infractions au code de la route, une seule s'est déroulée sous l'empire d'un état alcoolique. Elle a concerné un automobiliste haut-saônois de 26 ans qui traversait la commune de Vy les Lure à plus de 100 km/heure, là où la vitesse est limitée à 50 km/heure.

En marge de ces contrôles de vitesse, les forces de l'ordre en Haute-Saône ont réalisé également un véritable coup de filet dans le cadre d'une vaste opération anti-drogue et contre les jeux d'argent illicites, avec 11 interpellations au total dans le secteur de Vesoul. Au total, 120 gendarmes et policiers étaient mobilisés, avec l'appui du Raid et du GIGN. Les forces de l'ordre ont saisi 194 pieds de cannabis, de la résine de cannabis, de la cocaïne et 20.000 euros en liquide.