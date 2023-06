Flashé à 222km/h sur la route entre Tarbes et Lourdes, il explique être pressé de rejoindre sa copine

Ce lundi, les gendarmes des Hautes-Pyrénées ont arrêté un homme sur la nationale, entre Lourdes et Tarbes, alors qu'il venait d'être flashé à 222km/h, soit plus de 110km/h au-dessus de la limite autorisée, fixée à 110km/h sur cette route. C'est sur sa page Facebook que la gendarmerie des Hautes-Pyrénées raconte cette histoire. L'homme, au volant d'une BMW de couleur rouge, a immédiatement répondu aux motards du peloton motorisé de Tarbes qu'il était "pressé pour aller voir sa copine". Son permis lui a été retiré et la voiture amenée à la fourrière. "La route n’est pas un circuit de vitesse, le risque est bel et bien présent, et nos gendarmes continueront de veiller à ce que le code de la route soit respecté" conclut le post.

