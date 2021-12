Flashés à répétition par le radar des Mercureaux à Besançon, des automobilistes réclament justice

Vendredi 3 décembre 2021, une automobiliste haut-saônoise qui avait été flashée à 28 reprises par le radar-tronçon de la voie des Mercureaux à Besançon, devait répondre de ces excès de vitesse devant le tribunal de police de Vesoul. La prévenue, qui semble-t-il ne connaissait pas le principe de fonctionnement du radar-tronçon, avait été flashée 28 fois dans les derniers mois de 2020, mais les avis de contravention ne sont arrivés dans sa boîte aux lettres que plusieurs mois plus tard, tous quasiment en même temps.

Des sanctions disproportionnées, trop tardives et sans portée pédagogique

Le tribunal l'a reconnue coupable, mais l'a dispensée de peine. Son avocat, Me Baptiste Monnot, a fait valoir avec succès le fait que les sanctions étaient disproportionnées, trop tardives et qu'elles n'avaient aucune portée pédagogique. "Ce qu'on conteste, ce n'est pas la culpabilité, mais la manière dont cette personne a été poursuivie", explique l'avocat, "si on a des mois de contraventions qui sont cumulées et envoyées d'un coup, ca peut coûter très cher, et vous n'avez plus la possibilité de gérer les points de votre permis".

Ce jugement était très attendu par plusieurs conducteurs franc-comtois, qui se trouvent exactement dans la même situation. Aucun d'entre eux ne conteste avoir dépassé la limite des 70 km/h sur le secteur du radar-tronçon des Mercureaux, mais tous ont reçu un "tir groupé" d'avis de contravention plusieurs mois après les faits.

35 contraventions dans la boîte aux lettres en deux jours

Le premier à monter au créneau a été le Bisontin Lionel Colombani. Un jour de juillet 2021, il a la surprise de trouver dans son courrier 22 avis de contravention pour excès de vitesse sur la voie des Mercureaux, au nom de sa fille, une jeune automobiliste de 23 ans.

"Au début j'ai pensé qu'il les dupliquaient, qu'ils s'étaient trompés", se souvient-il, "mais pas du tout, ma fille qui empruntait quotidiennement ce trajet ne savait pas ce qu'était un radar-tronçon!" Deux jours plus tard, 13 nouveaux PV arrivent dans la boîte aux lettres.

Tous ces excès de vitesse (de moins de 10 km/h) ont été commis entre septembre 2020 et janvier 2021. "Et on reçoit tout en deux jours, six mois plus tard!" s'étonne Lionel Colombani. "Je ne suis pas anti-radar, ma fille reconnaît les infractions, mais si on avait reçu la première contravention en temps et en heure, j'aurais expliqué à ma fille comment fonctionne un radar-tronçon et c'était terminé, les autres contraventions ne seraient jamais arrivées!".

L'un des capteurs du radar-tronçon de la voie des Mercureaux à Besançon © Maxppp - Ludovic Laude

Ma fille, jeune conductrice, a 6 points sur son permis, et on veut lui en enlever 35! - Lionel Colombani, l'un des plaignants.

Le Bisontin émet l'hypothèse d'un problème informatique au centre national de traitement des infractions routières à Rennes, qui fait que les PV auraient été "oubliés" dans le système, puis tous envoyés en même temps : "Ma fille, en tant que jeune conductrice, a 6 points, et on veut lui en enlever 35? C'est juste incompréhensible, normalement, moins vous avez de points, plus vous conduisez prudemment, c'est le principe même du système de permis à point et de la sanction du radar".

Lionel Colombani va donc contester ces contraventions devant la justice, tout comme quatre autres automobilistes, qui comme lui attendent une convocation du tribunal de police de Besançon : "J'espère qu'on aura gain de cause". Son avocat, Me Baptiste Monnot, estime que le jugement du tribunal de Vesoul est encourageant, mais rien ne permet de dire si la juridiction bisontine empruntera la même voie. Les audiences devraient se tenir dans les premiers mois de l'année 2022.