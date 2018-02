Des gendarmes et des bénévoles recherchent toujours Geneviève Chevalier, 70 ans, disparue depuis jeudi matin de son domicile de Flaviac en Ardèche. Malgré l'utilisation de gros moyens, la septuagénaire est introuvable.

Flaviac, France

Où peut se trouver Geneviève Chevalier ? Jeudi matin vers 9h30, son mari et ancien maire de Flaviac l'entend sortir. Il pense qu'elle part pour sa balade quotidienne car la septuagénaire est une bonne marcheuse et elle a l'habitude de se promener. Mais depuis, plus de nouvelle.

60 personnes mobilisées depuis ce vendredi matin

Un témoin pensant l'avoir vue près du château de Cheylus, un hélicoptère de la gendarmerie fait un survol jeudi en fin d'après-midi. En vain. Ce vendredi, ce sont 30 gendarmes et autant de bénévoles qui ratissent le secteur. Ils sont appuyés par un drone et deux équipes cynophiles. Sans résultat.

Appel à témoins de la gendarmerie

Geneviève Chevalier mesure 1,60 m, elle est de corpulence assez forte et elle portait un haut bleu ou gris clair. Pour toute information pouvant aider à la retrouver, il faut contacter la gendarmerie de Privas au 04 75 20 91 00.