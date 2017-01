Flavie Flament se voit confier une mission sur la prescription des viols sur mineurs

L'animatrice Flavie Flament et un magistrat ont entamé ce vendredi une mission "de consensus", confiée par la ministre des Familles, sur les délais de prescription des viols sur mineurs.

Faut-il allonger les délais de prescription dans les cas de viol sur mineurs ? La question fait l'objet d'une mission "de consensus", lancée ce vendredi 6 janvier, pour trois mois. Cette mission, confiée par la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes Laurence Rossignol, sera conduite par un magistrat et l'animatrice Flavie Flament, qui a récemment révélé avoir été violée lorsqu'elle était adolescente. Ce travail, qualifié d'inédit pas la ministre des Familles, devra "faire se confronter au travers de tables rondes, de débats et d'auditions des points de vue différents, des disciplines différentes pour réfléchir ensemble", a expliqué ce vendredi Laurent Rossignol. Les conclusions de la mission sont attendues pour le mois de mars.

La prescription pour les viols sur mineurs est actuellement de 20 ans après la majorité de la victime, de 10 ans pour les agressions sexuelles. L'allongement de ce délai à 30 ans pour les crimes, voire leur imprescriptibilité, est réclamé de longue date par plusieurs associations. Le débat a resurgi à l'automne 2016 après la parution de "La Consolation", livre dans lequel Flavie Flament révèle avoir été violée par un célèbre photographe il y a près de 30 ans. Quelques semaines après la sortie de son livre, l'animatrice avait déclaré que son violeur était David Hamilton. Le photographe, qui a nié les faits, est mort fin novembre.