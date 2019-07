Fleurance : un enfant de 2 ans se retrouve seul au bord de la route pendant une sortie scolaire

Fleurance, France

Les "petite section" de l'école privée Saint-Laurent de Fleurance sont partis pique niquer jeudi midi au bord du lac situé à 250 mètres de l'établissement. Mais l'un des petits, un garçon de 2 ans et 9 mois, a échappé à la vigilance de l'enseignante. Il s'est retrouvé seul sur le trottoir.

En pleurs sur le trottoir

D'après le parquet, un riverain qui était dans sa cuisine l'a aperçu en train de pleurer et sur le point de traverser la route nationale 21 qui traverse la commune. Il l'a récupéré à temps et a alerté la gendarmerie vers 12h45. Les gendarmes ont conduit l'enfant sain et sauf vers le reste de la classe. Les parents ont été prévenus. Tout a donc été rapidement réglé, mais le parquet a ouvert une enquête pour comprendre ce qui s'est passé.

Le taux d'encadrement en question

La question de l'encadrement se pose notamment car il y avait 31 élèves d'après le parquet et seulement 2 adultes pour les encadrer, alors que l'éducation nationale en impose au moins 3 pour ce nombre d'élèves en maternelle. Il y avait apparemment plusieurs parents qui attendaient les enfants au bord du lac, mais n'étaient pas présents lors du déplacement.

Les gendarmes de la brigade de Fleurance vont entendre tous les acteurs concernés. L'enquête est en cours.