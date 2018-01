Fleury-les-Aubrais, France

18 mois séparent les deux frères. Mathieu est l'aîné mais en mai 2016 il vit dans le petit appartement que loue son frère, rue du faubourg Bannier à Fleury les Aubrais. Antoine accueille aussi sa mère depuis quelques temps. Ce jour-là une dispute violente éclate entre les deux frères. Mathieu, encore une fois, s'en prend à leur mère. Il a déjà été condamné en avril 2014 pour des violences sur cette femme. A l'audience on apprend aussi qu'un jour il a frappé sa jeune soeur au visage, qu'il lui a cassé le nez. Et que le père, qui a refait sa vie, a un jour déposé une main courant au commissariat après des menaces.

Déjà d'autres faits de violence contre sa famille

Mathieu est impulsif, caractériel. Pendant cette dispute les deux frères tombent à terre, Antoine le saisit au col. Mathieu avait un couteau à la main et lui assène 7 coups au thorax. Le jeune frère au début ne sent rien, c'est même lui qui appelle les secours, pendant que Mathieu continue de l'insulter et de le menacer. Quand les secours le prennent en charge, son pronostic vital est engagé.

Cinq ans de prison et un maintien en détention

A l'audience Mathieu reconnaît les coups de couteau, tente d'expliquer que son frère voulait l'étrangler, qu'il a eu peur. Le procureur de la République confesse un sentiment de tristesse de voir "un frère jugé pour avoir blessé son frère". Le tribunal condamne Mathieu à cinq de prison, et prononce son maintien en détention. A l'issue du jugement la présidente s'adresse au prévenu et lui demande : "vous ne voulez pas profiter de la présence de votre frère pour lui adresser quelques mots ?". Le silence qui suit est long et pesant. "Oui je souhaiterais m'excuser". Ils ne s'étaient pas vus depuis deux ans.