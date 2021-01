Fleury-les-Aubrais : un piéton grièvement blessé après avoir été renversé, la police lance un appel à témoins

Par quel véhicule a-t-il été renversé ? Dans quelles circonstances ? A Orléans, la police enquête depuis plus d'un mois sur un accident survenu sur la voie publique à Fleury-les-Aubrais, et lance un appel à témoins ce vendredi.

La victime dans un état critique

Un homme de 52 ans a été retrouvé grièvement blessé et victime de multiples fractures au niveau du 115 rue de Curembourg, le 11 décembre. L'accident est survenu entre 8h30 et 9h19 face à l'ESAT, l'établissement de services et d'aide par le travail, à proximité de l'arrêt de bus "centre d'activités" sur la ligne 4.

Aucun témoin de la scène n'a été retrouvé, à ce jour. Et la victime est actuellement dans le coma, hospitalisé dans un état critique. Il s'agit d'un homme de 52 ans, handicapé, porteur d'une canne, mesurant 1m72, portant une moustache et des lunettes, et vêtu ce jour-là d'un jeans et d'un blouson bleu, indique la police.

Si vous avez été témoin de cet accident, il convient de contacter le commissariat au 02.38.24.30.00. L'objectif est de retrouver l'auteur de cet accident.