Fleury-les-Aubrais : deux bagarres éclatent entre groupes de jeunes, un blessé

Les policiers sont intervenus à deux reprises, mercredi après-midi, pour des bagarres entre jeunes à Fleury-les-Aubrais, a appris France Bleu Orléans de source policière. Un jeune homme a été blessé légèrement au visage.

Dans l'après-midi, les agents ont été appelés pour une bagarre entre une quinzaine de jeunes sur le parking de l'Intermarché, à proximité de la gare de Fleury-les-Aubrais. Sur place, l'affrontement était terminé. Un jeune a été interpellé, en possession de stupéfiants.

La piste d'un affrontement entre bandes rivales

Un peu plus tard, un nouvel accrochage est signalé du côté de la rue Jean Jaurès. Là encore, à l'arrivée des forces de l'ordre, la bagarre est finie, mais un jeune homme est blessé légèrement au visage. Il n'a pour le moment pas porté plainte et n'a pas donné d'indications pour identifier les agresseurs. La piste d'un affrontement entre bandes de Saint-Jean-de-Braye et de Fleury-les-Aubrais est privilégiée.