Fleury-Mérogis : l'un des deux détenus évadés lors d'une sortie en forêt de Fontainebleau a été interpellé

Son évasion aura été brève ! C'est hier à Pantin que l'un des deux détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, qui s'étaient évadés lors d'une sortie en forêt de Fontainebleau le 12 septembre, a été retrouvé, d'après les informations de franceinfo d'une source proche du dossier, confirmant une information de RMC .

Cet homme de 37 ans a été interpellé par hasard par la BAC lors d'un contrôle dans un parc de Pantin, avec sur lui des produits stupéfiants. C'est après l'interpellation que les policiers ont découvert que cet homme était inscrit au fichier des personnes recherchées. Le deuxième détenu qui s'était évadé lors de cette promenade en forêt de Fontainebleau est toujours introuvable.

Ces deux détenus s'étaient évadés lors de cette promenade à laquelle participaient huit détenus. Ils étaient encadrés par des surveillants non armés. Les deux détenus avaient prétexté une envie pressante pour échapper à la surveillance des encadrants. Le fugitif interpellé hier avait été condamné pour des affaires de stupéfiants. L'autre détenu, âgé de 32 ans et toujours en fuite, était condamné pour agressions sexuelles. Une enquête avait été ouverte et la compagnie de gendarmerie d'Evry est saisie.