Fleury-Mérogis, France

Une enquête ouverte après le décès d'un détenu de Fleury-Mérogis. Un homme de 41 ans a été retrouvé mort après avoir mis le feu à sa cellule dans la nuit de samedi à dimanche. L'autopsie du corps aura lieu ce mardi 21 août.

Ce détenu purgeait une peine de deux ans de prison, il devait sortir dans six mois. Condamné pour plusieurs délits de droits communs, cet homme de 41 ans a présenté tout au long de sa détention des problèmes de comportements. Fumeur, il possèdait briquet et allumettes et régulièrement il mettait le feu dans sa cellule.

Rien ne permet de conclure à un suicide

Selon le parquet d'Evry, il a peut-être cette fois été dépassé par l'incendie qu'il a lui-même provoqué. A t-il été asphyxié par les fumées ou s'est il donné la mort en avalant des substances ? L'autopsie ce mardi permettra d'éclaircir les causes du décès.

Ce nouveau drame intervient après une série de suicides à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dix hommes et une femme se sont donnés la mort depuis le début de l'année dans la plus grande maison d’arrêt d'Europe.