Incendie à Flixecourt : "c'est 30 ans d'une entreprise foutus en l'air", témoigne le patron de Monsieur Store

"On a deux personnes qui sont entrées dans le bâtiment, qui ont retourné un petit peu le bureau. Ils ont coincé mon assistante dans son bureau pendant qu'un deuxième venait mettre le feu dans l'atelier. C'est tout ce que je sais pour l'instant", assure Anthony Leroux, le patron de Monsieur Store-Batiplast, à Flixecourt. Son entrepôt a été incendié, mercredi après-midi. L'assistante, seule salariée présente sur les lieux, a raconté aux gendarmes avoir été séquestrée par deux hommes, qui ont mis le feu. Les 900 mètres carrés ont presque totalement brûlé, la structure même du bâtiment s'est pliée sous l'effet de la chaleur.

Si le parquet d'Amiens indique que "d'après les premiers éléments, il s’agit d’un acte volontaire qui a pour origine un conflit avec le directeur de l’établissement", Anthony Leroux assure ne pas avoir idée de qui est derrière l'incendie. "Ce sont ni des clients, ni des gens qu'on a déjà rencontré en magasin", poursuit le patron. "On se pose beaucoup de questions, et tant que les auteurs n'auront pas été arrêtés, nous n'aurons aucune réponse. Nous sommes en contact avec la gendarmerie, mais pour l'instant nous n'avons pas de nouvelles, l'enquête se poursuit." Les prélèvements réalisés par les enquêteurs sont en cours d'analyse.

"Très peu de choses récupérables"

En attendant, il a fait le tour du site, pour tenter de sauver ce qui n'a pas été abîmé par les flammes et par les milliers de litres d'eau déversés par les pompiers pour éteindre l'incendie. "Ici, vous aviez tout l'atelier de stockage des produits finis, celui des produits à fabriquer, les stocks de pièces détachées, les différents outils et matériels pour intervenir sur les chantiers", raconte celui est arrivé quelques minutes après et n'a pu que constater son entreprise ravagée par des flammes de plus de dix mètres de haut. "Il y a très peu de choses récupérables, voire rien. Il est encore un petit peu tôt pour chiffrer les choses, mais on a perdu beaucoup." Les assurances, elles, sont déjà passées, pour faire le point. Antony Leroux souhaite rapidement reprendre son activité, à partir de début septembre.

Rien ou presque n'a pu être préservé après l'incendie de Monsieur Store-Batiplast de Flixecourt (Somme). © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"L'entreprise va continuer et va redémarrer d'autant plus fort. Et ce sera un joli pied de nez aux auteurs du méfait", assure-t-il. Pour la reprise, il peut compter sur la solidarité d'autres professionnels. "Beaucoup d'entreprises de la zone industrielle se sont réunies pour nous apporter leur aide, nous proposer des solutions de stockage. Tous les associés Monsieur Store de France nous témoignent leur soutien, nous proposent du matériel d'exposition, cela fait beaucoup de bien."

En contact avec les clients

"Certains clients viennent aux nouvelles, ce qui est logique. Je me fais un devoir de leur répondre assez rapidement. Les matériaux vont être commandés dès que je remets en marche mon informatique, soit d'ici lundi ou mardi. On a des mails réguliers de soutien de clients, qui sont touchés par ce qui nous arrive." Repartir vite, en attendant les conclusions des investigations, confiées pour le moment à la brigade de gendarmerie de Flixecourt.