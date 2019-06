FLNC, le dernier procès

Corse, France

Hasard du calendrier, ce procès s'ouvre cinq ans, quasiment jour pour jour, après l'annonce du dépôt des armes par le FLNC. Devant des magistrats professionnels, et non pas des jurés populaires, le jugement de Cédric Courbey, proche de Charles Pieri, figure du nationalisme corse, aura une forte dimension politique, et symbolique. Ce pourrait être l'ultime procès du FLNC.

Côté judiciaiire, les enquêteurs disposent d'une seule trace ADN de Cédric Courbey, trouvée dans les buissons, qui auraient servi de poste de tir pour tuer Christian Leoni. Un mois après les faits, l'organisation clandestine revendique l'assassinat. Les investigations font état d'un différend portant sur la création d'un complexe immobilier en plaine orientale, différend entre Christian Leoni et Charles-Philippe Paoli tombé dans un guet-apens quatre mois plus tôt à Fulelli. Dans un communiqué, le groupe armé écrit avoir « répondu militairement avec toute la détermination qui s'imposait après la mort de notre militant, dont le seul tort était de s'investir dans le développement de son entreprise ». Placé en détention provisoire depuis avril 2014, Cédric Courbey a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Les débats sont prévus sur 10 jours.