Flogny-la-Chapelle a organisé ses premières puces couturières

Le "fait main" était le mot d’ordre ce dimanche 8 mars à la salle polyvalente de Flogny-la-Chapelle pour les puces des couturières. Les premières organisées sur la commune. Une vingtaine d'exposants ont mis en vente leurs créations et leurs objets de mercerie de toutes sortes, dentelles, patrons et pelotes de laines. Avec plus de 200 visiteurs, c’est un joli succès pour le club de muguet qui a organisé ces puces et qui envisage déjà une prochaine édition.