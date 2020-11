Floirac : un enfant de 3 ans meurt d'une méningite foudroyante

L'enfant a été pris en charge dimanche par les secours mais il est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital de Bordeaux. L'une de ses camarades a elle été hospitalisé dans un état grave.

L'école Pierre et Marie Curie de Floirac n'est pas fermée, mais les parents et enseignants sont encore sous le choc. Un enfant de 3 ans, scolarisé en petite section de maternelle est mort dimanche d'une méningite foudroyante. L'une de ses camarades, une petite fille qui ne faisait pas partie de la même classe, a elle été hospitalisée dans le coma. Tous les parents et les enfants ayant été en contact avec ces élèves ont été convoqués par l'école pour une réunion d'information hier soir.

Une méningite foudroyante

Le petit garçon avait été pris en charge dimanche aux urgences du CHU Pellegrin à Bordeaux. Il y est décédé quelques heures plus tard d'une méningite à méningocoque qui s'avère dans certains cas foudroyante. Des analyses sont en cours pour déterminer si la petite fille hospitalisée dans le coma, mais dans un état stable pour l'instant, souffre elle aussi de la même pathologie. Sans attendre en tous cas, tous les enfants ayant été en contacts rapprochés avec ces 2 élèves ainsi que leurs parents ont été convoqués à l'école pour une réunion d'information organisée en collaboration avec l'Agence Régionale de Santé.

Des traitements préventifs pour tous les cas contacts

A la différence de la Covid-19, la méningite nécessite un contact rapproché et prolongé entre enfants ou adultes pour se transmettre. "C'est pour cette raison que seuls quelques cas contacts ont été identifiés, et ont reçu un traitement préventif" explique le Docteur Sylvie Quelet, de l'Agence Régionale de Santé. L'ARS qui rajoute qu'à ce stade, "il n'est pas nécessaire ni justifié de fermer cette école". L'information des parents via l'Education Nationale en revanche va se poursuivre.