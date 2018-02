Dax, France

Le tribunal de Dax a rendu son jugement concernant Christophe et Yveline Bardin, jugés en décembre dernier pour une fraude fiscale présumée de 300.000€ entre 2011 et 2013. Le patron du Front National dans les Landes et la conseillère régionale FN de Nouvelle-Aquitaine ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis.

De l’argent transitant entre l’auto-école de madame et l’association de monsieur

En cause, les comptes plutôt troubles de l’auto-école d’Yvelin Bardin à Saint-Paul-lès-Dax et de la mission départementale de sécurité routière, la MDSR, association soit-disant à but non-lucratif, gérée par Christophe Bardin, la seule du département qui permet aux personnes handicapés de passer leur permis. Car beaucoup d’argent a transité entre ces deux sociétés de 2011 à 2013 et les époux Bardin auraient ainsi caché 300.000 euros au fisc.

Une enquête à charge comme ligne de défense

Pendant leur procès ils s’en étaient défendus, expliquant avoir été mal conseillés par leur comptable, se disant mal renseignés sur les activités soumises à la TVA ou pas, dénonçant de toute façon une enquête à charge contre eux mais ne pouvant rien prouver, toute leur comptabilité papier ayant disparu dans une mystérieuse inondation, par deux délinquants, trois mois après le début de leur contrôle fiscal.

Pas convaincu par la défense des deux responsables politiques landais, le procureur avait requis 6 mois de prison avec sursis et 5.000 euros d’amende contre chacun des époux Bardin.