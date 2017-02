FN : un proche de Marine Le Pen mis en examen pour le financement des campagnes 2014-2015

Frédéric Chatillon, le pilier de la communication du Front national, a bien été mis en examen le 15 février, selon l'AFP ce samedi. Ce proche de Marine Le Pen est accusé "d'abus de biens sociaux". Les campagnes municipales et européennes de 2014, et départementales de 2015 sont concernées.

On le dit conseiller officieux de Marine Le Pen. Frédéric Chatillon est une nouvelle fois aux prises avec la justice : le gérant la société de communication Riwal, prestataire pour le Front national, a été mis en examen mi-février, selon une source judiciaire citée par l'AFP ce samedi, pour "abus de biens sociaux". Et ceci, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à la fin du mois d'octobre sur le financement des campagnes de 2014 et 2015 du Front national.

Plus précisément, la justice lui reproche d'avoir, au travers de sa société Riwal, accordé un crédit au FN via Jeanne, un micro-parti satellite. Or les personnes morales n'ont pas le droit de contribuer au financement des partis politiques.

Déjà mis en cause pour la campagne de 2012

En octobre dernier, Frédéric Chatillon a déjà été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour le financement de la campagne des législatives de 2012. Le FN et deux de ses dirigeants, Wallerand de St-Just et Jean-François Jalkh l'accompagnaient. La justice soupçonnait Frédéric Chatillon d'avoir surfacturé des kits de campagne, escroquant de fait l'Etat qui rembourse les frais de campagne.

Autres affaires en cours visant le FN

La nouvelle de cette mise en examen est confirmée alors même d'autres personnes de l'entourage de Marine Le Pen sont visées par une enquête dans une autre affaire, celle de la rémunération des assistants parlementaires européens. Ainsi, sa cheffe de cabinet, Catherine Griset, a été mise en examen mercredi pour recel d'abus de confiance.

Les juges d'instruction cherchent à déterminer si le Front national a mis en place un système pour que le Parlement européen prenne en charge, via des contrats d'assistants parlementaires, des salaires de cadres ou d'employés du parti en France. Les cas des deux assistants frontistes, salariés en 2011 pour Thierry Légier, et de 2010 à 2016 pour Catherine Griset, ne sont pas les seuls visés par les juges d'instruction, mais le Parlement européen les considère suffisamment établis pour avoir réclamé à Marine Le Pen un total de 339.946 euros de salaires qu'il considère indûment versés.

